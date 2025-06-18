شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يقترب من محمد علاء حارس الجونة وهدف الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى سيراميكا في مفاوضات قوية مع محمد علاء حارس مرمى نادى الجونة لتدعيم حراسة مرماه في الموسم المقبل، وقدم عرضا لمسئولى النادى الساحلى للفوز بخدمات الحارس، قبل أن ينجح الزمالك وبيراميدز فى اتمام الصفقة لصالح أيهما ، حيث يضع الناديين الحارس ذات الـ 24 ربيعا فى حساباتهما.

ويسعى مسئولو نادى سيراميكا للتعاقد مع حارس الجونة بعدما قدم مستويات مميزة في الموسم الماضى، بالإضافة إلى معاناة مركز حراسة المرمى في سيراميكا بالموسم الماضى وعدم ثبات مستوى محمد بسام في المباريات.

أرقام محمد علاء حارس الجونة

المباريات: 25

الأهداف التي استقبلها: 18 هدفًا

التصديات: 69 تصديًا (الأكثر في الدوري)

تصديات من داخل منطقة الجزاء: 47 تصديًا (الأكثر في الدوري)

شباك نظيفة: 11 مباراة (الأكثر في الدوري مناصفة مع محمود جاد)