شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يتعاقد مع هشام محمد في صفقة انتقال حر استعدادا للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى وادى دجلة لاتفاق مع هشام محمد لاعب الإسماعيلى، ليكون أولى صفقات الفريق الدجلاوى في الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

وتعاقد مسئولو نادى وادى دجلة مع هشام محمد لاعب وسط الإسماعيلى في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الدراويش، ويتبقى فقط الكشف الطبي للإعلان عن الصفقة.

ورحل هشام محمد عن الإسماعيلى بعدما انتهى عقده، ليتم اتفاقه مع وادى دجلة، لتكون محطة جديدة للاعب الوسط الذى لعب للعديد من الأندية على رأسها الأهلى والإسماعيلى ومصر المقاصة وبيراميدز.

قرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، بدء فترة الإعداد الثلاثاء المقبل 24 يونيو، من أجل الاستعداد القوى للموسم الجديد بعد الصعود للدورى الممتاز.

وجدد مسئولو وادى دجلة الثقة فى الجهاز الفنى بقيادة محمد الشيخ للاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد مع إضافة بعض العناصر له استعدادا لبطولة الدورى.

ويبحث مسئولو وادى دجلة حاليا عن تدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل سد النواقص فى قائمة الفريق وتوجيه الشكر لبعض اللاعبين قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.