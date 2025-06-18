شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتفق مع أحمد سامي لقيادة الفريق بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

توصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري إلى اتفاق نهائي مع أحمد سامي على تولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في الموسم الجديد، خلفا لمجدي عبد العاطي الذي تقدم بالاستقالة من منصبه عقب استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي السابق.

وكشف مصدر أن إدارة نادي الاتحاد توصلت لاتفاق مع أحمد سامي على قيادة الفريق في الموسم الجديد، وجاري الاتفاق على تشكيل الجهاز الفني الذي سيعاونه في تدريب زعيم الثغر واحتياجاته بشأن الصفقات في الموسم الجديد.

كان ”الخليج 365” قد كشف من فترة أن إدارة نادي الاتحاد كانت تفاضل بين أحمد سامي وخالد جلال لاختيار أحدهما من أجل تولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في الموسم الجديد.

وأجل مسئولو نادي الاتحاد السكندري حسم مصير المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة زعيم الثغر في الموسم الحديد لحين معرفة موقف محمد مصيلحي رئيس النادي من التراجع عن الاستقالة التي تقدم بها قبل عيد الأضحى حتى موعد انتهاء المدة القانونية لسحب الاستقالة والتراجع عنها.