شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين لبيب وجون إدوارد المدير الرياضى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، اجتماعاً مع جون إدوارد المرشح لمنصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة، والتطرق للتصور المقدم من جون إدوارد بشأن ملف كرة القدم بالنادي، وتم الاتفاق على وضع الروتوش الأخيرة بشأن التعاقد مع المدير الرياضي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي بشكل رسمي خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكشف مصدر بنادى الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضى المحتمل للنادى، سيجلب معه فريقه الخاص، لمعاونته في مهمته الجديدة مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وطالب مسئولو نادي الزمالك من جون إدوارد بضرورة الإسراع فى حسم ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم فى أقرب وقت ممكن، يأتي ذلك في إطار مساعي النادي لتجهيز الفريق للموسم المقبل وتعزيز استعداده للمنافسات المحلية والقارية.