شكرا لقرائتكم خبر عن ساليفو يمهل الاتحاد السكندري أسبوع قبل شكواه للفيفا بسبب 132 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

أمهل الغاني مورو ساليفو لاعب وسط الاتحاد السكندري إدارة زعيم الثغر أسبوع قبل تقديم شكوى إلى الفيفا لفسخ عقده مع النادي، في ظل عدم الحصول على قيمة مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 132 ألف دولار عن الموسم الماضي.

ويتبقى موسم في عقد مورو ساليفو مع الاتحاد السكندري ويرغب في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الماضي من قبل نادي الاتحاد، وأمهل النادي أسبوع في إخطار رسمي، قبل التحرك لشكوى النادي في الفيفا والمطالبة بفسخ العقد من جانب واحد.



وكان مورو ساليفو قد عقد جلسة مع محمد مصيلحي رئيس النادي السابق واتفق مع على الحصول على 120 الف دولار من قيمة مستحقاته المتأخرة ويتم إيداعها في حسابه، ولكن بعد استقالة مصيلحي من رئاسة نادي الاتحاد تعطل الاتفاق مع اللاعب.

ويترقب مورو ساليفو حل أزمة مستحقاته مع إدارة الاتحاد في الأيام القليلة القادمة، قبل أن يتخذ إجراء شكوى النادي في الفيفا.