شكرا لقرائتكم خبر عن التحويل البنكى يٌنهى أزمة أحمد الجفالى في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى الزمالك أزمة القسط الأخير من صفقة أحمد الجفالى لاعب الفريق، مع ناديه السابق المنستيرى التونسى.

وكان الزمالك تأخر في سداد القسط الأخير من قيمة صفقة ضم التونسى أحمد الجفالى، إلا أنه تم إخطار مسئولو المنستيرى أنه سيتم تحويل المبلغ بنكيا خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويخضع أحمد الجفالى لاعب الزمالك لفحوصات طبية خلال تواجده في تونس لقضاء الإجازة.

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ومن المقرر أن يعود اللاعبون الأجانب بالزمالك من بلادهم يوم 30 يونيو الجارى، ما لم يحدث تغيير بالفريق، من حيث ملف المدير الفني الجديد، وحال تعاقد الزمالك مع مدير فنى قبل هذا الموعد سيتم تعديل موعد عودتهم.

وكان الجفالى يعانى من مزق في العضلة الخلفية تسبب فى غيابه عن الزمالك خلال المباريات الأخيرة أمام كل من مودرن سبورت، سموحة، الجونة، بتروجت، سيراميكا، ستيلينبوش، مودرن، ستيلينبوش، حرس الحدود، سموحة، المصرى، البنك الأهلى، سيراميكا ، بيراميدز، بتروجت وفاركو، وكذلك بيراميدز بنهائى كأس مصر.