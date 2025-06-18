شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة شباب اليد أمام السعودية فى بطولة العالم والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب شباب كرة اليد ، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، مواجهة قوية أمام نظيره السعودى عصر اليوم الأربعاء فى أول لقاءات بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجارى فى بولندا.

موعد مباراة مصر والسعودية و القناة الناقلة

تقام مباراة مصر والسعودية في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، حيث تنقل علي الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أون سبورت.

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالى: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم كلا من: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الشباب مع البحرين غدا 3 عصرا وأخيرا اسبانيا السبت