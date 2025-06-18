شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يقرر الاستمرار مع الأهلي في أمريكا ويرفض العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

قرر إمام عاشور لاعب الأهلي البقاء رفقة بعثة فريقه في أمريكا رافضا العودة إلى القاهرة، بعد تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في مباراة إنتر ميامي ، وإجراء عملية جراحية في مدينة ميامي.

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وكان من المقرر أن يعود إمام عاشور إلى القاهرة ويبدأ برنامجه التأهيلي من مصر، ولكنه تمسك بالبقاء مع زملائه ورافق بعثة الأهلي خلال انتقالها من مدينة ميامي إلى مدينة نيو جيرسي، وقرر البقاء حتى انتهاء مشاركة فريقه في مونديال الأندية.

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور لاعب الفريق، خضع لجراحة ناجحة يوم الأحد الماضي في أحد مستشفيات مدينة ميامي بأمريكا، بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور أجرى الجراحة بنجاح ، وسيحصل على راحة سلبية لعدة أيام، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيؤديه على مدار الأسابيع القادمة.

وأشار إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية مستمرة تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، ولتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي أمس، على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ المران، بقيادة خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، بعد اجتماع مع لاعبي الأهلي، استمر لعدة دقائق، شرح خلالها بعض الأمور المهمة، وطالب اللاعبين بالتركيز الشديد وبذل قصارى جهدهم في التدريبات الجماعية.

وأجرى اللاعبون تدريبات خاصة تحت إشراف المعد البدني ميجيل بيبيير، ثم تبعتها بعض التدريبات الخاصة بالكرة، اشتملت على بعض الجوانب الخططية والتكتيكية التي يركز الجهاز الفني على تنفيذها خلال المباراة القادمة أمام بالميراس.

وشهد المران حماسًا كبيرًا بين اللاعبين، للحصول على الفرصة للمشاركة في المواجهة المقبلة، في الوقت ذاته فإن الجهاز الفني فضل عدم مشاركة أحمد نبيل كوكا في المران بسبب معاناته من كدمة قوية في الركبة، تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

فيما خضع رباعي حراس مرمى الأهلي محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد سيحا، ومصطفى مخلوف، لتدريبات قوية تحت إشراف خوان خوسيه، مدرب الحراس، وشهدت حماسًا كبيرًا من الرباعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.