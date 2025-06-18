شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الرسمى يقرب مصطفى فتحى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو نادى الزمالك، التقدم بعرض رسمي إلى نظرائهم فى نادي بيراميدز لضم مصطفى فتحى لاعب فريق بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يدرس التعاقد مع مصطفى فتحي لدعم صفوفه

واهتم مسئولو الزمالك بضم مصطفى فتحى في ظل الحاجة إلى تدعيم الفريق بصفقات قادرة على عودة الفريق للمنافسة على البطولات.

وينتهى عقد مصطفى فتحى مع بيراميدز بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لاى فريق في يناير القادم، دون الرجوع لناديه، بينما حال تقدم الزمالك بعرض رسمي لضم اللاعب في الوقت الحالي وضم اللاعب في الصيف يتم ذلك عن طريق بيراميدز لارتباط اللاعب بعقد مع ناديه.

ورحل مصطفى فتحى عن الزمالك في موسم 2022، وانتقل الى التعاون السعودى، ثم عاد للدورى المصرى من خلال بوابة فريق بيراميدز.

