شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تنهي موسم 3 لاعبات اسكواش أبرزهم نور الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

أنهت الإصابات موسم 3 لاعبات اسكواش، قبل خوض البطولة الأخيرة من موسم 2024-2025، حيث جاءت البطلة المصرية نور الشربيني في المقدمة، بعد إصابتها في بطولة بريطانيا المفتوحة مؤخراً والتي حصدت وصافتها، لتنسحب من بطولة العظماء الثمانية.

بطولة العظماء الثمانية، تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتي تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 27 يونيو الجاري.

كما كانت هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً قد انسحبت من قبل من بطولتي، بالم هيلز وبريطانيا المفتوحة، لتعرضها للإصابة في بطولة العالم الأخيرة التي حصدت وصافتها أمام نور الشربيني.

وأخيراً خضعت روان العربي المصنفة رقم 11 على العالم، لعملية جراحية بعد تعرضها لإصابة قوية في القدم خلال مشاركتها في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في شيكاغو.

وبناءً على انسحاب نور الشربيني أعادت رابطة اللاعبين المحترفين ترتيب اللاعبات في المجموعات، والتى جاءت كالتالي:

المجموعة A: نوران جوهر، البلجيكية تيني جليس، اليابانية ساتومي واتنبي، والإنجليزية جورجينا كيندي.

المجموعة B: الأمريكية أوليفيا ويفر، أمينة عرفي، الأمريكية أماندا صبحي، الماليزية سيفا سينجاري سوبرامنيام.

بينما جاءت مجموعتي الرجال كالتالي:

المجموعة A: مصطفى عسل، طارق مؤمن، الويلزي جويل ميكين، والإنجليزي مروان الشوربجي.

المجموعة B: كريم عبد الجواد، الإنجليزي محمد الشوربجي، النيوزيلندي بول كول، والبيروفي دييجو إلياس.