شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه مبدئي لإقامة السوبر المصري في أكتوبر بمشاركة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود اتجاه قوى في اتحاد الكرة ورابطة الأندية، إلى إقامة بطولة كأس السوبر المصري في نسختها القادمة، في أكتوبر المقبل بدولة الإمارات، والتي ستشهد مشاركة أربعة فرق تمثل نخبة الكرة المحلية.

وكان اتحاد الكرة بدأ منذ موسمين تغيير شكل السوبر المصري، ليس فقط على مستوى نظام البطولة أو عدد الفرق المشاركة، وكذلك أيضًا تصميم البطولة، وسيقام كأس السوبر للأندية الأبطال في دولة الإمارات، وفقًا للعقد المبرم مع اتحاد الكرة المصري. وتشارك 4 أندية فى السوبر المصري بنظامه الجديد بدلًا من فريقين.

ويلعب في كأس السوبر كل من بطل الدوري، بطل كأس مصر، بطل كأس الرابطة، بالإضافة إلى الكارت الذهبي.

كان الأهلي حسم البطاقة الأولى في السوبر المصري للأندية الأبطال بعد فوزه بلقب الدوري الممتاز. وتأهل الزمالك إلى السوبر المصري هو الآخر باعتباره بطل كأس مصر.

وانضم سيراميكا إلى الفرق المتأهلة التي ستشارك في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 بعد فوزه بكأس عاصمة مصر، بينما سيذهب الكارت الذهبي إلى بيراميدز من أجل إكمال عقد المشاركين في البطولة، وهو ما يعني أن الأهلي سيواجه سيراميكا، وبيراميدز سيلتقي مع الزمالك.