شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يبدأ التأهيل في أمريكا للتعافي من جراحة عظمة الترقوة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ إمام عاشور لاعب وسط الأهلي أداء برنامجه التأهيلي في أمريكا، بعد تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، خلال مشاركته في مباراة انتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية بعدما استقر على البقاء في الولايات المتحدة ومرافقة البعثة الحمراء طوال فترة الإقامة هناك.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب إن إمام عاشور خضع لجراحة ناجحة يوم الأحد الماضي في أحد مستشفيات مدينة ميامي بأمريكا، بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور أجرى الجراحة بنجاح، وسيحصل على راحة سلبية لعدة أيام، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيؤديه على مدار الأسابيع القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في السابعة من مساء بعد غد ، الخميس ، بتوقيت القاهرة على استاد ميت لايف بمدينة نيو جيرسي الأمريكية في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.