شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يخضع للتحقيق فى الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى التحقيق اليوم بمقر النادى على خلفية أزمة السوشيال ميديا ومهاجمة الإدارة بسبب مستحقات علاجه.

يأتي التحقيق مع أحمد حمدي لاعب الزمالك على خلفية إثارته الجدل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قبل سفره إلي ألمانيا، ومطالبته بالحصول على تكاليف السفر باليورو وليس بالجنيه المصري، كما فعل مسئولو الزمالك.

وقرر مسئولو نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على أحمد حمدي وإحالته للتحقيق، وأكد مصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللاعب أخطأ فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن، وإثارته للجدل حول ملف سفره إلى ألمانيا

وكشف الجهاز الطبى بالزمالك أن الطبيب الألماني الذي قام بمتابعة احمد حمدى أكد جاهزيته التامة للمشاركة في المباريات بعد الاطمئنان على حالته الصحية.