شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة بالميراس في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة بالميراس البرازيلي في السابعة من مساء غداً الخميس بتوقيت القاهرة على استاد ميت لايف بمدينة نيو جيرسي الأمريكية في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من الصعود إلى دور الـ16 بمونديال الأندية.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الرئيسي، والذي يتخلله أداء تدريبات بدنية ومحاضرة فنية لشرح طريقة اللعب والأسلوب الذي سيعتمد عليه المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو في تلك المواجهة، وتحذير اللاعبين من تكرار الأخطاء التي وقعت في مباراة انتر ميامي الماضية.

ويتربع الأهلي على صدارة المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية، بعد التعادل السلبي مع انتر ميامي في ضربة البداية وهو نفس الرصيد لكل فرق المجموعة، ولكن يتفوق الأهلي بقاعدة أفضلية الأقل حصولا على الإنذارات في الجولة الافتتاحية بالبطولة العالمية.