شكرا لقرائتكم خبر عن الشرط الجزائى يمنع الزمالك من فسخ عقد الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادي الزمالك للوصول إلى اتفاق مع التونسى سيف الجزيري بشأن الرحيل عن الفريق بتسويقه وإعارته، مع تجنب فسخ التعاقد مع اللاعب، خاصة وان عقده مستمر مع الأبيض موسمين آخرين وفقا للعقد الجديد الذى وقع عليه اللاعب بعد أزمته الأخيرة مع المجلس والخاصة بمستحقاته.

وعقد الزمالك جلسات مع اللاعب وقتها، ووافق الجزيرى على جدولة مستحقاته وتسلم المبالغ المستحقة له في المواعيد التي حددها مجلس إدارة النادي.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، تسويق سيف الجزيرى ، وإعارته خلال الانتقالات الصيفية، تحسبا للتعاقد مع ثنائى أجنبى لتدعيم صفوف الأبيض.

ويخشى الزمالك فسخ العقد مع الجزيرى فى ظل وجود شرط جزائى فى عقد اللاعب والذي يصل إلى 2 مليون دولار، وهو مبلغ كبير على النادى فى الفترة الحالية فى ظل رغبة الزمالك إبرام صفقات جديدة وكذلك التعاقد مع مدير فنى أجنبى بالإضافة إلى تجديد وتمديد عقود بعض اللاعبين بالفريق.