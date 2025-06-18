شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محاضرات ريبيرو مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس بكاس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

حرص خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي على تحذير لاعبيه من خطورة فريق بالميراس، وضرورة التركيز الشديد والالتزام تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، واستغلال نقاط الضعف في صفوف الفريق البرازيلي، من أجل اختراق صفوفه وتهديد مرماه، على أمل تحقيق الفوز عليه وضمان الصعود إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في السابعة من مساء بعد غد ، الخميس ، بتوقيت القاهرة على استاد ميت لايف بمدينة نيو جيرسي الأمريكية في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويعكف خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة انتر ميامي الماضية، وعلى الأخص في تنفيذ بعض الجمل الفنية والتعليمات المطلوبة منهم، خاصة في التمركز والتمرير والمساحات الموجودة بين الخطوط، والربط بين الخطوط الثلاثة داخل الملعب.

ويرغب ريبيرو في تصحيح الأخطاء التي وقعت في مباراة انتر ميامي، لتفادي تكرارها في مباراة بالميراس الصعبة، والتي يرغب الفريق في تخطي الأخطاء التي وقعت والبناء عليها من أجل تحقيق الفوز، للمنافسة على الصعود إلى الدور التالي من مونديال الأندية.