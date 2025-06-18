شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يهزم الإسماعيلى ويتوج بطلا للدوري بعد غياب 4 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 18 يونيو 1994، نجح الأهلى فى الفوز على الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى المباراة الفاصلة التى أقيمت باستاد الإسكندرية لتحديد بطل النسخة رقم 36، ليستعيد الأهلى لقبه المفضل بعد غياب "4" سنوات، متوجا بلقبه رقم "23"، تقدم الأهلى بهدفين مبكرين انتهى بهما الشوط الأول، حيث تقدم محمد رمضان فى الدقيقة التاسعة من تمريرة ذكية لوليد صلاح الدين، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثانى فى الدقيقة 15 بيسراه من عرضية وليد صلاح الدين أيضا، لتمر الكرة فوق يد سعفان الصغير.

وفى الدقيقة 57 أهدر بشير عبدالصمد هداف الدورى ركله جزاء احتسبها التونسى فتحى بوسته إثر لمسة يد على جمال السيد.

لم تمر سبع دقائق حتى ضاعف محمد رمضان النتيجة مسجلا هدفه الشخصى الثالث "هاتريك" برأسه من عرضية رضا عبدالعال، وفى الدقيقة 67 سجل البديل أيمن شوقى الهدف الرابع لتصبح النتيجة 4/0 لصالح الأهلي.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة سيطر الدراويش على مجريات المباراة وسجلوا ثلاثة أهداف متتالية عن طريق البديل المخضرم عماد سليمان، وأحمد رزق، وأخيرا إيهاب جلال فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل الأهلى فى المباراة الفاصلة بقيادة الإنجليزى الآن هاريس كان مكونا من :

أحمد شوبير "كابتن الفريق"، مشير حنفى، جمال السيد، عمرو الحديدي، أسامة عرابي، ياسر ريان، هادى خشبة، رضا عبدالعال، وليد صلاح الدين (عادل عبدالرحمن)، الغانى أحمد فيليكس (أيمن شوقي)، محمد رمضان "فى آخر مبارياته الرسمية".

أما تشكيل الإسماعيلى فى المباراة الفاصلة فكان مكونا من:

سعفان الصغير، عاطف عبدالعزيز، أحمد رزق، حمزة الجمل، أيمن رجب، فوزى جمال، محمد فكرى الصغير، إيهاب جلال، عصام عبدالعال (قدرى لطفى)، بشير عبدالصمد، أحمد العجوز (عماد سليمان).

وإجمالا توج الاهلى بـ155 بطولة هي 45 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.