شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسعى لتجديد التعاقد مع باهر المحمدي قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسؤولو النادي المصري بدء مفاوضات تجديد التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الفريق، وذلك قبل انطلاق الموسم المقبل، حيث ينتهي تعاقد المحمدي مع المصري في يونيو 2026، ويحق للاعب التوقيع مجاناً لأي ناد في يناير المقبل.

واستغل باهر المحمدي مدافع النادي المصري، فرصة الإجازة التي حصل عليها لاعبو الفريق البورسعيدي عقب انتهاء الموسم الماضي، في السفر إلى الإمارات، وذلك لقضاء العطلة الصيفية قبل الانتظام في معسكر إعداد الفريق، والمقرر انطلاقه الأسبوع المقبل استعداداً للموسم القادم.

يسابق مسئولو النادي المصري الزمن لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق، وذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري، لتولى قيادة الفريق البورسعيدي خلال فترة الإعداد التي تم تحديدها يوم 20 يونيو الجاري.

واستقر النادي المصري على رحيل عدد من لاعبيه الأجانب قبل الاستعداد للموسم الجديد، وذلك تمهيداً لضم لاعبين جدد استعداداً للموسم القادم، يكونون أكثر فاعلية مع النادي البورسعيدي.

ووجه المصري الشكر للتونسي فخر الدين بن يوسف بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي، دون تجديده، كما استقر مسئولو على رحيل 4 لاعبين آخرين وهم، النيجيري جون إيبوكا، السنغالي بابا بادجي، الغاني ليتسويل أمانونكا، والغيني أمادو باه.

كما استقر مجلس إدارة النادي المصري على تدعيم الفريق البورسعيدي بـ8 صفقات جديدة على الأقل من بينهم عدد من اللاعبين الأجانب المميزين، استعداداً للموسم المقبل والمشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر المصري تكليف ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق برئاسة لجنة التخطيط المقرر تشكيلها خلال الأيام المقبلة استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق البورسعيدي ونجاحه في قيادة المصري لحسم المركز الرابع في المربع الذهبي بنهاية الموسم.

وتولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصري في آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري، خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.