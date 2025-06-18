الامارات | راموس يُعذب إنتر ميلان في مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أخفق الروماني كريستيان كيفو بقيادة إنتر الإيطالي إلى فوزه الأول في مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم، وانجر إلى التعادل مع مونتيري المكسيكي 1-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وتأخّر إنتر بهدف المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس (25) قبل أن يعادل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس النتيجة (42).

وكان كيفو الذي عُيّن قبل أسبوعين خلفا لسيموني إينزاغي المنتقل إلى الهلال السعودي، يمنّي النفس بطيّ صفحة الماضي، إثر الخسارة الفادحة أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-5 في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفقدانه لقب الدوري لصالح نابولي بفارق نقطة.

لكن الفريق الذي أصبح أحد أفضل أندية أوروبا بوصوله إلى نهائي دوري الأبطال مرتين في الأعوام الثلاثة الماضية، لم يقدّم ما يشفع له للفوز، ولو أنه أهدر بعض الفرص في الشوط الثاني.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة مع أوراوا ريدز الياباني الذي خسر أمام ريفربلايت الأرجنتيني بهدفين نظيفين.

سيطر إنتر على مجريات المباراة منذ بدايتها لكنه انتظر حتى الدقيقة 22 لتشكيل الخطورة اللازمة حين راوغ نيكولو باريلا مدافعا في منطقة الجزاء ومرر إلى ماتيو دارميان الذي سددها فوق العارضة (22).

وعلى عكس مجريات المباراة، فاجأ مونتيري منافسه بهدف السبق بعدما قفز راموس فوق المدافعين ولعب الكرة برأسه من نحو منتصف منطقة الجزاء إلى يسار المرمى، بعدما وصلته من ركنية (25).

وهذه ثاني مواجهة فقط بين راموس وإنتر ميلان، حيث كان سجل في الأولى أيضا بقميص ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وكاد سيباستيانو إسبوزيتو يعادل بتسديدة قريبة لكن الحارس الأرجنتيني إيستيبان أندرادا تصدى له (28).

وانتظر إنتر حتى الدقيقة 42 للتعديل من ركلة حرة لُعبت بطريقة ذكية بتمريرة فوق المدافعين من الألباني كريستيان أصلاني نحو البرازيلي كارلوس أوغوستو، مررها بدوره إلى مارتينيس الذي أودعها في الشباك.

في الشوط الثاني أجرى المدربان مجموعة من التبديلات، وحاول الإسباني سيرخيو كاناليس التسجيل لمونتيري من هجمة مرتدة إلا أن تسديدته لم تكن دقيقة (61).

وجرّب كاناليس مجددا، هذه المرة بتسديدة أفضل من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى (65).

وسجل مارتينيس هدفا ثانيا لإنتر لكنه كان متسللا (68).

وأهدر الأرجنتيني فرصة كبيرة للتسجيل حين وصلته كرة وهو غير مراقب من البديل فيديريكو دي ماركو سددها قوية بعيدة عن المرمى (77).