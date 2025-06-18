شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطارد عقدة الأندية البرازيلية في مواجهة قوية أمام بالميراس بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقّب عشاق الكرة المصرية والعربية المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي المصري ونظيره بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو الجاري بمشاركة 32 ناديًا من مختلف القارات.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم التحكيم الذي سيقود المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي ضد بالميراس البرازيلي، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

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ويأمل الأهلي، ممثل الكرة الإفريقية، في كسر العقدة البرازيلية التي لازمته عبر مشاركاته السابقة في المونديال، حيث التقى الشياطين الحمر مع أندية البرازيل في 6 مناسبات سابقة، فشل خلالها في تحقيق أي فوز خلال الوقت الأصلي، مكتفيًا بانتصار وحيد عبر ركلات الترجيح، مقابل 5 هزائم.

بدأت مواجهات الأهلي أمام الأندية البرازيلية في ديسمبر 2006، عندما خسر أمام إنترناسيونال بهدفين لهدف في نصف النهائي، رغم أداء بطولي في العاصمة اليابانية طوكيو. وفي نسخة 2012، اصطدم الأهلي بكورنثيانز في نصف النهائي وخسر بهدف نظيف سجله باولو جيريرو، ليتجه الفريق لاحقًا لخسارة المركز الثالث أمام مونتيري.

الانتصار الوحيد جاء في نسخة 2020 على حساب بالميراس نفسه، حينما حسم الأهلي المركز الثالث بالفوز بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل سلبي في الوقت الأصلي في بطولة أقيمت في قطر.

لكن بالميراس ردّ الدين سريعًا في نسخة 2021، حيث حقق فوزًا بثنائية نظيفة على الأهلي، في مباراة شهدت طرد أيمن أشرف، ليواصل الفريق البرازيلي تقدمه، فيما نجح الأهلي لاحقًا في حصد البرونزية.