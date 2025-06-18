شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسنى قناص الأهلى الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ43 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل أسامة حسنى، نجم الأهلى الاسبق اليوم الاربعاء بعيد ميلاده الـ43 وهو من مواليد 18 يونيو 1982 فى محافظة الشرقية. أسامة حسنى أحد ناشئ النادى الأهلى، ولعب بفريقه الأول منذ 2003 حتى 2011 لعب مباراته الأولى أمام نادى الشمس فى مسابقة كأس مصر يوم 1 مارس 2000، وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف دون رد.

يمتلك أسامة حسنى فى الذاكرة الكروية الأهلاوية العديد من الأهداف المؤثرة فى تاريخ القلعة الحمراء، مثل هدفه فى نهائى كأس مصر أمام الإسماعيلى، وهدفه فى مرمى نصر حسين فى الدقيقة الأخيرة، وهدفيه فى مرمى أنيمبا النيجيرى، وهدفيه فى مرمى الزمالك فى نهائى كأس مصر.

فى 23 أكتوبر 2007 لعب مع المنتخب العسكرى الفائز ببطولة كأس العالم العسكرية فى الهند، وأحرز لقب هداف البطولة مناصفة مع عبد الحميد بسيونى برصيد 6 أهداف لكل منهما.

ولعب أسامة فى صفوف مصر المقاصة وحرس الحدود، قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا فى 30 أكتوبر 2014.