شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. أحمد عيد عبد الملك يعلن تعليق الحذاء والاتجاه للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 18 يونيو 2019، أعلن أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق اعتزاله الساحرة المستديرة بعدما سطر تاريخاً رائعاً، وبدأ اللاعب مشواره مع كرة القدم ببراعم نادى الزمالك بناءً على رغبة والده نجم الزمالك فى الستينيات الراحل عيد عبد الملك.

استمر أحمد عيد عبد الملك فى صفوف الزمالك حتى بلوغه سن 21 عاما مع بداية موسم 2002/2001 ليرحل عن ميت عقبة وينجح المدير الفنى لغزل المحلة آنذاك فاروق جعفر فى اقناع أحمد عيد وزميله امير صلاح زكى بالانضمام لصفوف زعيم الفلاحين، والطريف أن والديهما الراحلين عيد عبد الملك وصلاح زكى كانا يلعبان فى صفوف فريق البلاستيك خلال فترة السبعينيات.

تعرض أحمد عيد لإصابة قوية فى بداية مشواره مع غزل المحلة ليغيب على إثرها لموسم كامل، ليقرر غزل المحلة الاستغناء عنه خوفا من تأثره بالإصابة وعدم استعادته لمستواه.

انتقل أحمد عيد لصفوف فريق أسوان موسم 2003/2002 ليتألق بشدة الأمر الذى جعل غالبية أندية الدورى تسعى للتعاقد معه إلا أن فريق حرس الحدود كان هو الفائز بالصفقة.

كان لتألق أحمد عيد مع حرس الحدود سببا فى ضمه لصفوف منتخب مصر تحت قيادة مديره الفنى الجديد انذاك حسن شحاته.

شارك احمد عيد منتخب مصر فى الفوز ببطولة الأمم الأفريقية عام 2006 والتى استضافتها مصر.

نجح أحمد عيد مع فريقه حرس الحدود فى حصد لقب كأس مصر لموسمين متتاليين 2009/2008، 2010/2009 كما نجح فى الفوز بلقب كأس السوبر المصرى عام 2009.

فى عام 2009 أيضا شارك أحمد عيد مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس القارات التى اقيمت بجنوب افريقيا خلال شهر يونيو من العام ذاته، ثم نجح فى الفوز مع منتخب مصر ببطولة الأمم الافريقية عام 2010 والتى اقيمت بأنجولا، هذا وقد وصل عدد مباريات احمد عيد الدولية الى 53 مباراة سجل فيهم 10 أهداف.

بعد ما يقرب من عشر سنوات فى صفوف فريق الحرس انتقل احمد عيد لصفوف الزمالك ونجح معه فى الفوز بالدورى العام موسم 2015/2014 كما نجح معه فى الفوز ببطولة كأس مصر لموسمين متتاليين موسمى 2013/2012، 2014/2013.

خاض احمد عيد تجربة احترافية قصيرة مع فريق الأهلى الليبى وقدم معهم مردودا طيبا خاصة فى بطولة دورى ابطال افريقيا.

بعد عودة أحمد عيد لمصر انضم لطلائع الجيش لمدة موسمين قبل أن يقرر الانتقال لصفوف المصرى ومنها لوادى دجلة ثم أخيراً الجونة.

وفى 18 يونيو 2019 أعلن أحمد عيد عبد الملك الاعتزال وتولى تدريب جولدى قائلا "قررت الاعتزال بعد مسيرة عطاء مع أندية الزمالك، وغزل المحلة، وأسوان، وحرس الحدود، وأهلى بنى غازي، وطلائع الجيش، والمصري، ووادى دجلة، والجونة".

وأكد عبد الملك، أنَّه فخور بما أنجزه؛ حيث حقق 4 بطولات لكأس مصر، ولقبًا للدورى المصري، ولقبًا لكأس السوبر المصري، وبطولتين كأس أمم أفريقيا، والبطولة العربية، وكأس العالم العسكري، كما أحرز 136 هدفًا فى مسيرته بواقع 89 هدفًا بالدورى المصري، و13 هدفًا بكأس مصر، و19 هدفًا أفريقيًا، وهدفًا بالبطولة العربية، و4 أهداف بالدورى الليبي، و10 أهداف مع منتخب مصر، فى 75 مباراة دولية

وأوضح أنَّه صاحب أسرع هدف فى تاريخ البطولات الأفريقية بعد 10 ثوانٍ، وأول لاعب فى تاريخ الدورى المصرى يسجل فى 17 موسمًا متتاليًا، موجها الشكر للجماهير المصرية التى ساندته.