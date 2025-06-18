شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد البادل يبحث مع وزارة الرياضة ترتيبات استضافة البطولة الدولية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع مجلس إدارة الاتحاد المصري للبادل برئاسة المهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل، آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة الدولية للبادل، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة نحو 250 لاعبًا ولاعبة يمثلون 125 فريقًا من مختلف دول العالم، في واحدة من أكبر البطولات الدولية التي تستضيفها مصر في رياضة البادل.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على دعم لعبة البادل وتنظيم المزيد من البطولات المحلية والدولية للمساهمة في نشرها على نطاق أوسع، واكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ، حيث تشهد رياضة البادل نموًا وانتشارًا واسعًا فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وتعمل وزارة الرياضة على التوسع في إنشاء ملاعب البادل داخل المنشآت الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى إدراجها ضمن مكونات مراكز التنمية ومراكز الشباب في أنحاء الجمهورية، بما يواكب التطور العالمي في الرياضات الحديثة.

من جانبه، وجه المهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصري للبادل، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم اللامحدود الذي توليه الوزارة لرياضة البادل في مصر، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له أثر بالغ في تسريع وتيرة انتشار اللعبة على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للبطولة الدولية للبادل تُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة اللعبة على الساحة العالمية، وتكثف حضور اللاعبين المصريين في المنافسات الدولية، بما يسهم في تطوير أدائهم ورفع تصنيفهم العالمي.

وتقام منافسات البطولة الدولية للبادل، على ملاعب نادي سبورتنج الجديدة، والتي تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة من الاتحاد الدولي للبادل، وتمثل إضافة قوية للبنية التحتية الرياضية في محافظة الإسكندرية، وقد افتتح وزير الشباب والرياضة هذه الملاعب مطلع الأسبوع الجاري.