شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو اليوم الاربعاء الاستعداد لمواجهة بالميراس البرازيلى، فى ثانى جولات دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

نادي بالميراس يُعد واحدًا من أكبر أندية البرازيل وأكثرها نجاحًا على الصعيدين المحلي والقاري، لكنه في السنوات الأخيرة وتحديدًا مع المدرب البرتغالي أبيل فيريرا أصبح قوة لا يُستهان بها في قارة أمريكا الجنوبية.

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موعد مباراة الاهلى أمام بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية

ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في تمام السابعة من مساء غداً الخميس على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.