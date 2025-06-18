الامارات | العين يدشن منطقة للجمهور في واشنطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن نادي العين منطقة جماهيرية (Fan Zone) متكاملة في قلب العاصمة الأميركية واشنطن، تضم شاشات عرض، وأركاناً تفاعلية، ومنطقة مخصصة لعرض تاريخ وإنجازات النادي، إلى جانب معلومات مرئية عن مدينة العين، بالتعاون مع عدد من الشركاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، راشد عبدالله، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي العين: «قمنا كذلك بإعداد كتيب رسمي خاص بهذه المشاركة التاريخية، يوثق مسيرة النادي، وأبرز إنجازاته، وأهم نجومه وأساطيره، إلى جانب إبراز الملامح الثقافية والسياحية لمدينة العين، وهو متاح الآن لآلاف الزوار بهدف التعريف بالنادي والمدينة».

ولفت إلى أن الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع في الولايات المتحدة، موضحاً: «نحن لا نخاطب الجاليات العربية فقط بل نستهدف الجميع، ونتعاون مع سفارة الدولة والطلاب في الجامعات، كما يعمل مكتب شؤون الجمهور، بقيادة أحمد الكعبي، على التنسيق مع الجاليات والأجانب، بما يعكس صورة حضارية عن النادي».

وأكد راشد عبدالله حرص النادي على دعم الحضور الجماهيري، قائلاً: «كل مشجع عيناوي مرحّب به، ونعمل على توفير كل التسهيلات التي تضمن راحة الجماهير ومساندتها للفريق، ونسعى لأن يكون حضورها امتداداً لهويتنا الجماهيرية وروح الانتماء».

وعن الجانب التجاري، أشار إلى أن القيمة السوقية للعلامة التجارية لنادي العين أصبحت كبيرة وفقاً لبيانات «الفيفا»، مضيفاً: «بعد التتويج القاري عملنا على نشر العلامة في آسيا وأوروبا، واليوم نفتح لها أبواب السوق الأميركية، هذه البطولة فرصة نوعية لتعزيز تأثير النادي كاسم مؤسسي رياضي».

واختتم قائلاً: «الفريق يقاتل داخل الميدان، ونحن هنا لنكون الذراع التسويقية والاستثمارية الداعمة، ونفخر بأننا نمثل نادياً يجسد طموحات الوطن داخل وخارج الملعب».