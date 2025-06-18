الامارات | برشلونة يسيطر على ألقاب بطولة أكاديميات دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختُتمت منافسات «بطولة دبي الصيفية المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة القدم، بالتعاون مع شركة دلتا للفعاليات الرياضية، الشريك التشغيلي للبطولة.

وشارك في البطولة أكثر من 12 ألف لاعب ولاعبة، مثلوا 508 فرق من مختلف الأكاديميات والأندية الحكومية والخاصة، وأقيم حفل ختام البطولة في نادي ضباط شرطة دبي، حيث تم الاحتفال بالفرق الفائزة في مختلف الفئات العمرية، وتابع منافسات اليوم الختامي أكثر من 10 آلاف متفرج.

وحقق نادي النصر المركز الأول في فئتَي «تحت ثماني سنوات» و«كأس 10 سنوات»، بينما حصدت فِرَق أكاديمية برشلونة النصيب الأكبر من الألقاب بفوزها بالفئة الذهبية تحت 10، و13، و15، و16 سنة وتحت 19 سنة، كما فازت بكأس تحت 11 سنة، وتحت 15 وتحت 17 سنة، وفاز فريق إمباير بلقب تحت 12 و14 و16 للفتيات وفئة تحت 14 سنة للبنين، وفاز فريق «إيه إف سي» بلقب تحت سبع سنوات الذهبية، وفاز فريق «دي إف سي» بلقب تحت تسع سنوات الذهبية، وفاز فريق أرابيان سترايكرز بلقب تحت 11 سنة الذهبية، وفريق لاليغا لفئة تحت 12 سنة الذهبية، وأول ستارز تحت 14 سنة الذهبية، والنجمة الزرقاء تحت 16 سنة الذهبية، وفاز فريقا أكاديمية ريدز بلقبي «تحت 21» و«23 سنة».

وعلى صعيد الجوائز الفردية فازت لاعبات اتحاد الإمارات بجوائز عدة، منها أفضل لاعبة في البطولة لفئة تحت 12 سنة التي حصلت عليها نايا المحمود، وأفضل حارسة مرمى في الفئة ذاتها التي حصلت عليها زارين مروى فايز، وفي فئة تحت 14 سنة فازت نيفيا سايمان بجائزة أفضل لاعبة في المباراة النهائية، وحصلت إيلينا خوشبين على لقب أفضل حارسة مرمى، أما في فئة تحت 16 سنة، فقد نالت ميساء بن يونس لقب أفضل لاعبة في النهائي.

وفي فئة البنين فاز اللاعب كرم أريان من نادي النصر بجائزة أفضل لاعب في البطولة «تحت ثماني سنوات» (الفئة الذهبية)، بينما في فاز اللاعب وسام علي المنقوش من نادي الوصل بجائزة أفضل لاعب في البطولة فئة تحت تسع سنوات (الفئة الذهبية).