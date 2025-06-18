مونديال الأندية: مشاركة مبابي في مواجهة ريال مدريد والهلال غير مؤكدة

الرياص - اسماء السيد - ميامي : أوضح شابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني أن مشاركة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في مواجهة الهلال السعودي الأربعاء في كأس العالم للأندية لكرة القدم غير مؤكدة، بعدما غاب عن الحصة التمرينية صباح الثلاثاء.

وقال ألونسو في مؤتمر صحافي "كيليان شعر بتحسن هذا الصباح، لكن ليس بالقدر الكافي للتدريب، خاصة وأن الطقس حار جدا في ميامي"، من دون أن يوضح طبيعة المشكلة التي يعاني منها قائد "الزرق".

وأشارت وسائل إعلام إسبانية عدة إلى أن هداف ريال مدريد هذا الموسم (43 هدفا في 56 مباراة في مختلف المسابقات) كان يعاني من الحمى الاثنين.

وأضاف المدرب الجديد للنادي الملكي الذي سيخوض أول مباراة له على رأس الجهاز الفني منذ تعيينه خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي المنتقل لتدريب منتخب البرازيل "سنرى كيف تتطور حالته وسنتخذ القرار في اللحظة الأخيرة بشأن إمكانية مشاركته".