شكرا لقرائتكم خبر عن نجم البرازيل الأسبق: أحذر الأهلي من استحواذ بالميراس.. ونسب الفوز متساوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أندرسون بولجا، لاعب منتخب البرازيل الأسبق الحاصل على كأس العالم 2002 مع السامبا، أن مواجهة فريق بالميراس أمام الأهلى ستكون متكافئة بين الفريقين، والحظوظ متساوية بينهما بنسبة 50% لتحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط.

وحذر أندرسون بولجا خلال تصريحات خاصة صحفية لاعبى فريق الأهلى من منح لاعبى الفريق البرازيلي الاستحواذ على الكرة أثناء سير اللقاء، حيث لديهم قدرات هجومية عالية وعمل هجمات مرتدة بشكل جيد.

وأضاف أندرسون بولجا: "المجموعة التي يتواجد بيها فريق بالميراس والأهلى قوية للغاية، والفريقان يمتلكان سكواد عالى من اللاعبين، ولا بد من لاعبى الفريق الأحمر بدء المباراة بشكل حذر، خاصة في الجانب الدفاعى، حيث أتوقع أن المباراة سوف تكون ممتعة بينهما".

ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة. وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.