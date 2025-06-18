شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يوجه رسالة إلى الجماهير بعد الهجوم عليه بعد مباراة إنتر ميامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي استورى جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك قبل مواجهة الأهلي وبالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

ووجه الشحات رسالة، وكتب: "إذا رأيت مهموماً فبشّره بفرج الله الواسع القريب، وإذا رأيت معسراً فبشّره بتيسير الله عاجلاً أم آجلاً، وإذا رأيت مريضاً فبشّره بلطف الله وعنايته، وهو سبحانه وتعالى الشافي المعافي، الذي يقول للشيء كن فيكون (وقولوا للناس حُسناً)، اجبروا الخواطر، وراعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم، وتلطّفوا بأفعالكم، وتذكروا العشرة، ولا تؤلموا أحداً، وعيشوا أتقياء أنقياء، فهذا منهج الأنبياء".



حسين الشحات

ووجه جمهور الأهلي سهام غضبه تجاه حسين الشحات عقب مشاركته في مباراة الفريق ضد إنتر ميامي، والتي جمعت الفريقين فجر الأحد الماضى ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وجاء الهجوم على الشحات بعدما تسبب برعونة فى ضياع فرصة هجمة خطيرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث لاحت له فرصة شبه انفراد أمام المرمى فى ظل وجود 4 من زملائه بجانبه، وكان يمكن التمرير لأحدهم، ولكنه تباطأ بشكل غريب حتى عاد دفاع إنتر ميامي وقطعت الكرة منه.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.