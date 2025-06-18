شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى زكى يقترب من الانضمام إلى حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد حمدي زكي، لاعب غزل المحلة، من الانتقال بشكل رسمي إلى نادي حرس الحدود، بعد الدخول في مفاوضات قوية مع الفريق خلال الفترة الماضية من أجل ضمه فى الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد.

ولم يُجدد محمد حمدي زكي تعاقده مع فريقه غزل المحلة حتى الآن، مما دفعه لعقد جلسة مع مسئولي نادي حرس الحدود خلال الساعات الماضية، تم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن الطرفين توصلا إلى صيغة مرضية تضمن انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق بداية من فترة الإعداد الصيفية.