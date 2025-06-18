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مونديال الأندية: شكوك حول مشاركة ميتروفيتش مع الهلال أمام ريال مدريد

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مونديال الأندية: شكوك حول مشاركة ميتروفيتش مع الهلال أمام ريال مدريد

الرياص - اسماء السيد - فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الصربي للهلال السعودي ألكسندر ميتروفيتش أمام الإسباني، الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية بكرة القدم.

ونشر الهلال بيانا مقتضبا عبر حسابه على "أكس" قال فيه "تواجد اللاعب ميتروفيتش في العيادة، وذلك نظير شعوره بآلام في عضلة الساق الخلفية".

ولم يعلن النادي تفاصيل إضافية حول ما إذا كان ثاني هدافي الدوري السعودي في موسم 2023 2024 قادرا على المشاركة أمام ريال.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ميتروفيتش غاب عن التمارين الأخيرة للهلال الثلاثاء، وأنه لن يشارك في مواجهة ريال.

ويُعدّ ميتروفيتش (30 عاما) أهم لاعبي الهلال الهجوميين، إذ سجل 68 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 79 مباراة ضمن مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى في 2023 قادما من فولهام الإنكليزي.

وغاب المهاجم الدولي عن العديد من مباريات فريقه هذا الموسم بسبب الإصابة، لكنه سجل 19 هدفا في 23 مباراة كسادس هدافي الدوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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