شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن غياب كوكا عن التدريبات بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق غاب عن مران الفريق الأخير، بسبب معاناته من كدمة في الركبة، والتى تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة إنتر ميامي.

وأضاف أن كوكا اكتفى أمس بالتدريب في الجيم، ولم يشارك في المران الجماعي، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

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وأوضح طبيب الفريق أن الجهاز الفني فضّل عدم مشاركته في المران خوفًا من تفاقم الإصابة، وسوف يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.