شكرا لقرائتكم خبر عن فريق خاص يعاون "جون إدوارد" في مهمة المدير الرياضى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضى المحتمل للنادى،سيجلب معه فريقه الخاص،لمعاونته في مهمته الجديدة مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وطالب مسئولو نادي الزمالك من جون إدوارد بضرورة الإسراع فى حسم ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم فى أقرب وقت ممكن، يأتي ذلك في إطار مساعي النادي لتجهيز الفريق للموسم المقبل وتعزيز استعداده للمنافسات المحلية والقارية.

جون إدوارد، بدأ بالفعل الاطلاع على جميع الملفات المتعلقة بالفريق، خاصة ملف المدرب الجديد، الذي أصبح من أولويات العمل بعد رحيل أيمن الرمادي، وبحسب مصادر داخل النادي، فإن الإدارة تريد أن يكون هناك استقرار فني سريع، خصوصًا مع وجود العديد من التحديات في الموسم المقبل، سواء على المستوى المحلي في الدوري المصري الممتاز أو على المستوى القاري في الكونفدرالية الأفريقية.

وتشير الأنباء إلى أن إدارة الزمالك قد حددت عددًا من الأسماء الأجنبية لتولي المهمة الفنية في الفترة المقبلة، إلا أن القرار النهائي بشأن المدرب لم يُحسم بعد، بينما يعكف جون إدوارد على دراسة السير الذاتية للمدربين المرشحين، على أن يكون المدرب القادم صاحب خبرة كبيرة وقادر على التعامل مع الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الفريق، خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع الأندية الكبرى.

من جهته، يواصل مجلس الإدارة دعم خطط جون إدوارد، ويؤكد على ضرورة وجود توافق بين المدير الرياضي والجهاز الفني الجديد في تحديد أولويات المرحلة القادمة. ويركز الزمالك أيضًا على ضرورة الاستعداد المبكر للموسم القادم، وهو ما يعكس أهمية استقرار الجهاز الفني في الفترة المقبلة.

فى سياق أخر، قررت لجنة التخطيط بنادى الزمالك والمكونة من حسين لبيب رئيس النادى، حازم إمام، أحمد حسام ميدو وعمرو الجنانينى وضع خطة محكمة لتأمين نجوم الفريق من الرحيل المجانى تفادياً لتكرار سيناريو رحيل أحمد مصطفى "زيزو" إلى النادى الأهلي.