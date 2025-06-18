شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مكاسب تنتظر الأهلى فى حالة الفوز على بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

فوز الأهلي على بالميراس البرازيلى في كأس العالم للأندية سيكون له عدة مكاسب مهمة أهمها:

1- عودة الثقة: الفوز على فريق كبير مثل بالميراس سيعيد ثقة لاعبي الأهلي بأنفسهم، خاصة مع وجود نجوم كبار في الفريق المنافس.

2- تأكيد الجاهزية: سيكون الفوز دليلًا على جاهزية الأهلي للمنافسة في البطولة، خاصة مع المباريات الصعبة التى تنتظره بمواجهة بورتو البرتغالي بالجولة الاخيرة بدور المجموعات.

3- رفع الروح المعنوية وإخماد نيران الازمات: الفوز سيكون دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني وإخماد نيران الازمات التى اندلعت فى مباراة انتر ميامى مثل إهدار ركلة جزاء تريزيجيه وضياع فرصة حسين الشحات، مما سيساعدهم على تقديم أفضل أداء في المباريات المقبلة. 4- التأهل لدور الـ16: إذا فاز الاهلى على بالميراس سيقترب من التأهل إلى دور الـ16، حيث سيلعب بنظام الإقصاء المباشر، وسيكون لديه فرصة أكبر للمنافسة على اللقب. 5- تحقيق الإنجاز التاريخي: الفوز على بالميراس سيكون إنجازًا تاريخيًا للأهلي، خاصة مع المشاركة لأول مرة في كأس العالم للأندية بهذا العدد الكبير من الفرق. 6- المكاسب المالية: سيحصد الاهلى جائزة مالية قدرها 2 مليون دولار حال الفوز مع بالميراس البرازيلى.

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وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.