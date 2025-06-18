شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد لرقم قياسى جديد أمام بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يسعى فريق الأهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو لمواصلة كتابة التاريخ بكأس العالم للأندية حينما يلاقى بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية.

ويملك الاهلى فى جعبته 26 مباراة في كأس العالم للأندية فهو ثاني أكثر نادٍ في تاريخ البطولة من حيث عدد المباريات بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي ويسعى لزيادة رصيده من التواجد فى هذا المحفل العالمى.

سجل الأهلي 31 هدفًا في تاريخ مشاركاته، ليصبح ثاني أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في تاريخ المونديال.

يشارك الأهلي في البطولة للمرة الـ11 في تاريخه (شاملة النسخة الحالية)، كأكثر نادٍ من إفريقيا والعالم العربي ظهورًا في المونديال.

الأهلي هو النادي العربي والإفريقي الوحيد الذي حقق 4 ميداليات برونزية (2006 – 2020 – 2021 – 2023)، وهو رقم قياسي.

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ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.