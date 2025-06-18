شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ربيعة: سيف الجزيرى أصعب مهاجم واجهته.. والانضمام للمنتخب أجمل مفاجأة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد ربيعة، مدافع نادي سموحة ومنتخب مصر، سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف الفراعنة، واصفاً هذه اللحظة بأنها "أجمل مفاجأة في حياته"، خاصة أنه لم يكن يعلم بالأمر، وكان قد حدد موعد فرحه تزامنًا مع المعسكر.

وكشف ربيعة، في تصريحات تليفزيونية، عن بدايته المتأخرة في كرة القدم قائلاً: "بدأت مسيرتي في سن 18 مع نادي بنها، وكنت ألعب في مركز الديفندر ثم المساك، قبل أن أعشق اللعب كقلب دفاع (سردباك)".

وأضاف: "أول مرة ألعب في الدوري الممتاز كانت مع مودرن سبورت وأنا عندي 27 سنة، وكنت مع زملاء مميزين مثل محمد عبد المنعم والراحل أحمد رفعت، وسعد سمير، ومحمود مرعي"، مضيفا: "سيف الجزيرى أصعب مهاجم واجهته".

وأوضح ربيعة أن انتقاله لوادي دجلة في الدرجة الثانية كان "أفضل قرار في مسيرته"، قبل أن ينتقل لسموحة ويختاره حسام حسن لمعسكر المنتخب، حيث شارك في مباراتين دوليتين".