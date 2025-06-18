شكرا لقرائتكم خبر عن حراسة المرمى محور اهتمام الأندية في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

أشعل مركز حراسة المرمى، حالة التنافس بين عدد من الأندية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لدعم صفوفهم استعداداً للموسم المقبل، حيث يبحث كل من بيراميدز، الزمالك، والاتحاد السكندري، البنك الأهلي، وأخيراً المصري، عن ضم حراس جدد أو تحصين الحراس المتواجدين في القائمة من العروض المرتقبة.

بيراميدز

يضم بيراميدز في قائمته 4 حراس حتى الآن وهم، شريف إكرامي، أحمد الشناوي، أحمد ميهوب، والحارس الصاعد يوسف نادر، ويسعى مسؤولو بيراميدز لدعم صفوفهم بحارس إضافي، خاصة مع تردد أنباء عن إمكانية اعتزال شريف إكرامي في وقت قريب، وكان بيراميدز دخل في منافسة قوية في وقت سابق على ضم محمد أحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، غير أن الأهلي نجح في حسم الصفقة.

الزمالك

وضع مسؤولو الزمالك، ملف تدعيم حراسة المرمى استعداداً للموسم الجديد، على رأس الأولويات في الميركاتو الصيفي الجاري، ويضم الزمالك في قائمته 4 حراس وهم، محمد عواد ومحمد صبحي، والثنائي الصاعد، محمود الشناوي وعمر عبد العزيز، ويسعى الفريق الأبيض لضم حارس إضافي مخضرم خاصة مع المشاركة في البطولات المحلية والأفريقية في الموسم المقبل.

الاتحاد السكندري

بعد رحيل المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الماضي عقب انتهاء تعاقده، تبقى في قائمة الفريق الأخضر حارسين فقط وهما، صبحي سليمان وأحمد دعدور، وهو ما يستدعي العمل على ملف حراسة المرمى لدى زعيم الثغر لضم حارس ثالث على الأقل قبل الموسم الجديد.

المصري

يضم النادي المصري في قائمته 5 حراس مرمى حتى الآن، وهم، عصام ثروت العائد من إصابة القطع في الرباط الصليبي، ومحمود جاد الحراس الأساسي، محمود حمدي الحارس البديل، والثنائي الصاعد، أحمد وهب حارس منتخب الشباب ومحمد شحاتة، ويبحث مسؤولو المصري إعادة النظر في ملف حراسة المرمى، خاصة وأن عقد محمود جاد ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بالإضافة إلى تردد أنباء عن إمكانية رحيل محمود حمدي، كما تتجه النية داخل النادي البورسعيدي إلى تجديد عقد محمد شحاتة لتحصينه من العروض.

البنك الأهلي

يبحث مسؤولو نادي البنك الأهلي، تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد رحيل محمد أبو جبل عن الفريق عقب انتهاء تعاقده دون تجديده، ويمتلك البنك الأهلي حارسي مرمى في قائمته حتى الآن، وهما، عبد العزيز البلعوطي الحارس الأساسي وأحمد صبحي، ومن المقرر أن يتم ضم حارس ثالث خلال الفترة المقبلة.