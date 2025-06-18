شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: عشنا موسما صعبا فى البنك وصادفنا سوء حظ فى المرحلة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، بتصريحات عقب انتهاء الموسم، معربًا عن رضاه رغم صعوبة المنافسة والخسارة في اللحظات الأخيرة.

وقال طارق مصطفى في تصريحات لقناة أون سبورت: "لقد عشنا موسمًا صعبًا للغاية، والمنافسة كانت شرسة، الحمد لله، بذلنا قصارى جهدنا وقدمنا مستوى مميزًا وأتوجه بالشكر الجزيل للجهاز المعاون واللاعبين ومجلس الإدارة برئاسة أشرف نصار على كل الدعم والاجتهاد، والكل اجتهد ولكن التوفيق غاب عنا في المرحلة الأخيرة من الموسم".

وأشار مصطفى إلى التحديات التي واجهها الفريق: "لعبنا مباريات صعبة للغاية، مثل مباراة الجونة التي خضناها بتسعة لاعبين لمدة نصف ساعة كاملة، وهو ما يعكس الروح القتالية للفريق".

وعبر المدير الفني عن أسفه لعدم تحقيق الأهداف الكبرى: "خسرنا المربع الذهبي في آخر الجولات، كما خسرنا نهائي كأس عاصمة مصر ، كنا نتمنى تحقيق إنجاز أفضل يليق بجهود الجميع، لكن سوء الحظ لعب ضدنا في اللحظات الحاسمة".

وأفرد طارق مصطفى جزءًا من تصريحاته للإشادة باللاعب أحمد مدبولي: "أحمد مدبولي لاعب مختلف بكل المقاييس، فهو مثقف ومحترم، ويمتلك قدرات كروية كبيرة وذكاء داخل وخارج الملعب، وهو ما يمكنه من إدارة موهبته بشكل جيد".

وأضاف المدير الفني: "كان أحمد يلعب كجناح أيسر، لكني وظّفته في مركز 10 كصانع ألعاب، وهو أحد الحلول التي اعتمد عليها بشكل مميز للغاية لأنه لاعب يجيد تطوير مهاراته باستمرار ولهذا السبب، رفضت خروجه للإعارة في مطلع الموسم الماضي، لإيماني الشديد بقدراته وأهميته للفريق".