شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد في الزمالك بشان الراحلين في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على عدم التفريط مجانا في لاعبى الفريق ممن تم اتخاذ قرار برحيلهم، خلال الميركاتو الصيفى.

وتم الاستقرار على البحث عن عروض تسويقية لإعارتهم لأندية أخرى، أو دخولهم في صفقات تبادلية مع الأندية لضم لاعبين آخرين من الفرق الأخرى.

ويقوم جون إدوارد المديرالرياضى بالفريق بمهمة البحث عن عروض للاعبين المقرر رحيلهم ، لتحقيق أقصى استفادة من رحيلهم بدلا من انتقالهم لأندية أخرى مجانا.

وكان الزمالك استقر على رحيل عدد من اللاعبين على رأسهم كل من محمد عاطف، أحمد رفاعى، مهاب ياسر، مصطفى الزنارى، حازم أسامة.

