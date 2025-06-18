شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يقترب من تشكيل الأهلى الأساسى أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المغربى أشرف بن شرقى مهاجم فريق الاهلى من التواجد في التشكيل الاساسى لمواجهة بالميراس البرازيلي المقبلة ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للاندية المقامة حاليا بالولايات المتحدة الامريكية.

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وتأتى مشاركة بن شرقى لزيادة القدرات الهجومية خلال مواجهة بالميراس من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لضمان فريق الأهلى الصعود الى دور الـ16 من عمر بطولة كأس العالم للأندية.

هذا وجلس أشرف بن شرقى على دكة الأهلى ولكنه لم يجر حتى فترة الإحماء مع كل تبديل يقوم به المارد الأحمر على مدار شوطى اللقاء، وفسر الأمر على انه اعتراض من اللاعب المغربي على عدم مشاركته أساسيا.

وأكد ريبيرو فى حديثه مع أشرف بن شرقى، أن المشاركة فى مباريات الأهلى، أساسياً أو بديلا، رؤية فنية وحق أصيل للمدير الفنى، وتقبل أشرف بن شرقى قرار المدرب الإسبانى وشارك فى مران المستبعدين الذى أقيم عقب المباراة مباشرة على نفس ملعب اللقاء برفقة باقى زملائه.

ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.