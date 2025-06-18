شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولي: لاعبو البنك الأهلي قدموا موسما استثنائيا.. وأسامة فيصل يحلم بالاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

أدلى أحمد مدبولي لاعب فريق البنك الأهلي بتصريحات خاصة لقناة "أون سبورت"، متحدثًا عن أداء الفريق هذا الموسم وطموحاته المستقبلية، وموجهًا الشكر للجهاز الفني.

وقال مدبولي: "كل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية تمامًا. بذلنا أقصى ما لدينا في كل مباراة، كنا نتمنى بكل تأكيد أن ننهي الموسم بشكل أفضل، خاصة أننا قاتلنا بقوة على التأهل للمربع الذهبي، وأيضًا على التتويج بكأس عاصمة مصر. كانت لدينا طموحات كبيرة، وسعينا لتحقيقها حتى الرمق الأخير."

وبسؤاله عن المدير الفني طارق مصطفى، قال اللاعب: "طارق مصطفى مدرب عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لقد أثبت نفسه بجدارة مع أول فرصة حقيقية حصل عليها، ونجح في قيادة الفريق بشكل مميز. في رأيي، هو يستحق تدريب منتخب مصر أو الزمالك. نحترمه ونقدره كثيرًا كلاعبين."

وفي ختام تصريحاته، أشاد مدبولي بزميليه مهاجمي الفريق: "ياو أنور وأسامة فيصل من أفضل المهاجمين الموجودين في مصر حاليًا. يمتلكان قدرات هجومية كبيرة ويشكلان إضافة قوية للفريق. أسامة فيصل تحديدًا يحلم بالاحتراف الخارجي، ونتمنى له كل التوفيق في تحقيق هذا الحلم لأنه يمتلك المقومات التي تؤهله لذلك".