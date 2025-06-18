شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الجيزاوي مدربا عاما لطائرة الزمالك استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادي الزمالك اختيار أحمد رمضان الجيزاوي مدرب عام لفريق الكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك بعدما نجح الموسم الماضي مع الاتحاد السكندري بوجوده في المربع الذهبي ضمن الكبار.

ويعمل الجيزاوي محاضر فني باللجنة الأوليمبية وعضو اللجنة العليا للمدربين بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، كما عمل في الإمارات 6 مواسم في أندية الجزيرة والشباب الإماراتي وكذلك في السعودية في أندية العربي والهلال، بالإضافة الي قطر والشمال في قطر والكويت الكويتي.

ويطمح الزمالك فى تصحيح أوضاع فريق الكرة الطائرة فى ظل خسارة كل الألقاب المحلية هذا الموسم وعدم المشاركة الأفريقية ، وتحقيق بطولة وحيدة وهى البطولة العرربية التى أقيمت فى قطر بالتفوق على النادى الأهلى 3-0 فى النهائى .