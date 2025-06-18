شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مدير فنى لفريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو نادى الزمالك عن مدير فنى لتولى تدريب فريق كرة السلة في الموسم الجديد بعد نهاية تعاقد الأسبانى سيجورا مع الأبيض بنهاية الموسم.

وكان الزمالك دخل في مفاوضات مع أحمد مرعى لتولى تدريب الفريق والعودة لميت عقبة مرة أخرى، إلا أنه تولى تدريب سبورتنج، كما دخل الزمالك في مفاوضات مع رامى جنيدى أيضا إلا أنه تولى تدريب الجزيرة.

وكان سيجورا تولى تدريب الزمالك فبراير الماضى، خلفا لوائل بدر، وكان التعاقد معه لنهاية الموسم.

ويتواجد سيجورا الآن في أسبانيا، بعد انتهاء عقده مع الفريق، ومن المحتمل الدخول في مفاوضات معه مرة أخرى للعودة لتدريب الفريق.

