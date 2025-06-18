شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يشكو غزل المحلة للفيفا بسبب باقى المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة، شكوى الى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد نادى غزل المحلة بسبب عدم الحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادى منذ رحيله. ويتبقى للقبرصى بابا فاسيليو مبلغ 9 آلاف دولار أمريكى باقي مستحقاته من نادي غزل المحلة.

ورحل بابا فاسيليو عن فريق غزل المحلة عقب خسارة الفريق أمام الجونة بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

تولى قيادة غزل المحلة الموسم الماضى 4 مدربين وهم أحمد عيد عبد الملك وشوقى غريب والقبرصى بابا فاسيليو ومحمد عودة ، واحتل غزل المحلة المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز الموسم المنتهى برصيد 23 نقطة.