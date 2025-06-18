شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينعى مشجع الزمالك عبد الهادى موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، على نعى المشجع الزملكاوى عبد الهادى موسى، الذي وافته المنية اليوم.

ونشر شيكابالا رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: "البقاء لله وحده.. ربنا يرحمك ويصبر أهلك إن شاء الله.. ودائمًا هتفضل من جمهور الزمالك العظيم اللي عمره ما بيموت في قلوبنا".

وتفاعل جمهور الزمالك مع رسالة شيكابالا، مؤكدين أن الراحل كان واحدًا من عشاق النادي المخلصين، الذين لم يتأخروا يومًا عن دعم الفريق في كل الأوقات.

شيكابالا ينعي مشجع الزمالك عبد الهادي موسى