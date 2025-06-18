شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات يستمع لمطالب الأجهزة الفنية ولاعبى المنتخبات فى جلسة حوارية مثمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، برئاسة أيمن علي حسن، على عقد جلسة حوارية مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، بحضور جميع عناصر المنتخبات الوطنية بمختلف الأعمار.

وتم خلال الاجتماع الموسع الاستماع إلى مطالب اللاعبين والمدربين، كما جرت مناقشة خطط الإعداد والبرامج التدريبية الخاصة بكل منتخب على حدة، بهدف ضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع المنتخبات الوطنية التي يتم تأهيلها قبل المشاركات في البطولات القارية والدولية.

من جانبه، أعرب أيمن علي حسن عن ارتياحه الشديد عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة بالأمس، وأكد أن الاستماع المستمر إلى مطالب اللاعبين والأجهزة الفنية يقرّب وجهات النظر، ويجعلنا كمسؤولين على دراية تامة بكافة احتياجات المنتخبات.

وأكد أن الدولة المصرية، تولي اهتماماً كبيراً بجميع الاتحادات الرياضية، ومنها اتحاد الدراجات، مشددًا على أن المجلس يسعى إلى الوصول بالمنتخبات الوطنية إلى المنافسة الحقيقية على الصعيد الأفريقي، والتواجد المشرف في المحافل العالمية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للدراجات أن مجلسه يحظى بدعم كبير من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والقيادات داخل الوزارة، مشيراً إلى وجود تواصل واتصالات دائمة بين المجلس والوزير.