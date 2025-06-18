شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اليد يفتتح فعاليات المؤتمر السنوى العام بالاجتماع مع أندية المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم بمقر الاتحاد المصرى لكرة اليد بمدينة نصر فعاليات المؤتمر السنوي العام لأندية كرة اليد المصرية و ذلك بحضور مجلس إدارة الاتحاد برئاسة خالد فتحى و خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد و السادة أعضاء مجلس الادارة عمرو فتحي و أحمد زقزوق و خالد صالح و محمد جمال هليل و عبير عقيل و سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات و كرة اليد المصغرة و أشرف خلاف مقرر لجنة المسابقات و اللجنة الفنية و السادة اعضاء لجنة المسابقات.

و شهد الاجتماع حضور السادة مندوبى أندية دورى المحترفين حيث افتتح المؤتمر خالد فتحي رئيس الاتحاد بكلمة ترحيب بجميع السادة ممثلى الاندية متمنيا التوفيق لجميع الاندية بالموسم الرياضى الجديد و استعرض سيادته الخطوط العريضة للمسابقة و التعاون بين الاندية و ادارة الاتحاد و استطرق إلى تقديم كافة الاندية للمقترحات لدراستها داخل مجلس ادارة الاتحاد للخروج بافضل شكل ممكن للمسابقة فى الموسم الجديد.

كما شدد خالد فتحي على التزام جميع الاندية بالبروتوكول الصحى الصادر عن وزارة الشباب والرياضة و اللجنة الأولمبية المصرية و الالتزام التام بعمل كافة الاجراءات الصحية و عمل ملف صحى لكل لاعب و لاعبة و ذلك للحفاظ على سلامة اللاعبين و اللاعبات.

و استكمل الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية الحديث عن اتباع كل نادى كافة الإجراءات الصحية و الالتزام التام بتعليمات وزارة الشباب والرياضة و اللجنة الاولمبية المصرية بتواجد سيارة اسعاف مجهزة قبل انطلاق المباريات فى الموسم الجديد و طلب من السادة ممثلى الاندية التواصل معه من الاجهزة الطبية بالأندية للاستفسار عن كافة الأمور المتعلقة بسلامة اللاعبين و اللاعبات كما شدد الدكتور حسن كمال على تقديم كل نادى الملف الصحى لجميع اللاعبين و اللاعبات عن التسجيل بالاتحاد.

و خلال الاجتماع تم استعراض نظام البطولة فى الموسم الرياضي الجديد و اجريت قرعة المباريات و فى ختام الاجتماع تم فتح باب المناقشة و سماع جميع مقترحات السادة مندوبي الاندية لدراستها و عرضها على مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

الحضور في فعاليات المؤتمر السنوى العام بالاجتماع مع اندية المحترفين



اتحاد كرة اليد