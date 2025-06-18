شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن:محدش ظلمني في الأهلي.. واللعب للزماك شرف لأي لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسام حسن مهاجم وهداف مودرن سبورت الحالي وسموحة والأهلي السابق، عن عدم حصوله على الفرصة والوقت الكافي للحكم على تجربته في النادي الأهلي بشكل صحيح، مشددًا على أنه أدى كل ما عليه وتدرب بكل قوة ولم يبخل بنقطة عرق واحدة، لكن الظروف وقتها لم تساعده، لذا قرر الرحيل على سبيل الإعارة حتى يعود لممارسة كرة القدم التي يحبها.

وأكد مهاجم الأهلي السابق، على أنه لم يحصل على فرصته كاملة مع موسيماني، و شارك بشكل جيد مع سواريش، لكن مع قدوم كولر وجد أن الأمور صعبة لذا قرر اتخاذ قرار الرحيل بسبب ابتعادي عن المشاركة وعدم الوصول للمستوى الذي كنت أتمنى أن أقدمه كلاعب مع فريق بحجم النادي الأهلي.

وتابع حسام حسن: لا أعرف أسباب عدم حصولي على الفرصة في الأهلي مع ثلاثة مدربين، ليس لدى أسباب، لكن يمكن سؤال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة او سامي قمصان المدرب عن ذلك، التواجد في نادي بحجم النادي الأهلي يدفعك لبذل المزيد من الجهد والتركيز حتى تحصل على فرصتك وسط هذا الكم الكبير من اللاعبين، الضغوطات تحاصرك من كل اتجاه، لكن دورك هو استغلال ذلك بشكل إيجابي وليس سلبيًا.

وشدد هداف مودرن سبورت، لاعبو الأهلي كلهم إخواتي، وأكن كل تقدير واحترام للمسؤولين والحمد لله علاقتي جيدة مع الجميع، لست نادمًا على انتقالي للنادي الأهلي، بالعكس شرف كبير لي ونقطة فارقة في مسيرتي الكروية، اللعب للأهلي والزمالك خطوة لا يمكن لأي لاعب أن يرفضها، لعبت وأديت بكل قوة وإخلاص وحصدت 5 بطولات مع الفريق.

واختتم حسام حسن حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري على أون سبورت إف إم قائلًا: علاقتي جيدة مع الجميع وشرف كبير لي ارتباط اسمي بالأهلي، احترم النادي وجماهيره كثيرًا، وأتمنى التوفيق للفريق في كأس العالم للأندية وتشريف الكرة المصرية.

وواصل "حسام" : استفدت كثيرًا من تجربة اللعب للأهلي خلال موسم ونصف، وتعلمت أن اتخطى كل ما يعيقني من أجل استكمال مشواري الكروي وأحقق أهدافي وطموحاتي، وهو ما أفادني بعد ذلك في سموحة والدوري الليبي.