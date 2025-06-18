شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: مودرن سبورت ناد كبير وليس هناك خلافات مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام حسن، مهاجم وهداف مودرن سبورت الحالي وسموحة والأهلي السابق، إن نادي مودرن سبورت منظومة كبيرة ومحترمة تحت قيادة وليد دعبس، الذي يحاول عمل طفرة في الكرة المصرية، مؤكدا أنه انتقل في ظروف صعبة، حيث كان الفريق يعاني من شبح الهبوط، لكننا استطعنا بمجهود كل اللاعبين تخطى المرحلة الصعبة والبقاء في الدوري، والموسم القادم لدينا أهداف وطموحات كبيرة أهمها المنافسة على التواجد ضمن الكبار وحصد لقب هداف الدوري.

وتابع "حسن" في حديثه مع أحمد المصري عبر برنامج نجوم دوري نايل والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، لم أقلق من خطوة الانتقال إلى مودرن سبورت في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها الفريق، النادي منظومة كبيرة واحترافية وتضم لاعبين ومسؤولين على أعلى مستوى، وهو ما شجعني على الانضمام بدون خوف الموسم الماضي، وواثق أن الموسم القادم سيكون أفضل للجميع.

وأضاف مهاجم سموحة السابق: "علاقتي جيدة جدًا بكل مسؤولي ولاعبي نادي سموحة، قضيت أحلى سنوات عمري هناك ولعبت بكل قوة وأعطيت كثيرًا للنادي، تقلدت شارة القيادة وانضميت لمنتخب مصر، وأكن كل التقدير والاحترام لأحمد سامي المدير الفني، والمهندس فرج عامر الذي اعتبره بمثابة والدي والدكتور عمر الغنيمي الذي اعتبره بمثابة أخي الكبير، رحيلي سنة الحياة وسأنهي حياتي الكروية هناك".

وعن أهم أسباب رحيله عن سموحة، قال حسام حسن: "ظروف شخصية كانت أهم أسباب رحيلي عن سموحة، قضيت أغلب مسيرتي هناك والنادي استفاد مني ماديًا في كل مرة انتقلت فيها لنادي آخر، أعطيت النادي كل ما يستحق فأنا الهداف التاريخي للنادي بـ80 هدفًا والأكثر مساهمة تهديفية بـ108 أهداف، انتقالي لمودرن سبورت كانت هي الخطوة الأفضل لي في هذا التوقيت، بعدما قررت التركيز في كرة القدم فقط وليس شيئًا آخر".