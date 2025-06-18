حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 – 6 – 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 – 6 – 2025 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يخوض مرانه اليوم في نفس موعد مواجهة بالميراس البرازيلي

الأهلي يخوض مرانه اليوم في نفس موعد مواجهة بالميراس البرازيلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

مصدر : الزمالك وثق عقد الجزيرى في اتحاد الكرة

كشف مصدر مقرب من التونسى سيف الجزيرى لاعب فريق الزمالك أن عقد اللاعب مع الفريق تم توثيقه في اتحاد الكرة.

ريبيرو يرفض الإستعانة بـ يحيى عطية الله أمام بالميراس البرازيلي

خرج المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو في مباراة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

الفتح السعودى يفاوض بيراميدز لتخفيض المقابل المادى لبيع فيستون ماييلى

يواصل الفتح السعودى المفاوضات مع مسئولى نادى بيراميدز، من أجل تخفيض المقابل المادى الذى تم تحديده من قبل إدارة الفريق السماوى للاستغناء عن خدمات الكونغولى فيستون ماييلى، مهاجم الفريق الكرى، فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رابطة الأندية تضع بندا لحسم موعد نهاية الموسم فى اللائحة الجديدة

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على وضع بند فى لائحة الموسم الجديد لحسم موعد نهاية الموسم منعا للتضارب، حيث سيتم وضع بند يؤكد أن نهاية الموسم ينتهى بنهاية الدورى وكأس مصر، وليس بنهاية كأس الرابطة.

سيسكا موسكو يجهز عرضًا لضم حسام عبد المجيد من الزمالك

يجهز نادى سيسكا موسكو الروسى لإرسال عرضًا رسميًا لنادى الزمالك، من أجل ضم المدافع حسام عبد المجيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل اهتمام النادى الروسى باللاعب.

استمرار بند استقدام الحكام الأجانب فى لائحة الدورى الجديد

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على استمرار بند السماح للأندية باستقدام الحكام الأجانب لمباريات الدورى فى الموسم الجديد بشرط أن يتم تقديم الطلب قبل المباراة بـ15 يوما مع سداد قيمة استقدام الطاقم.